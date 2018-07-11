Олег Винник заставил "танцевать" Беларусь

Украинский певец Олег Винник выступил в Минске, Александрии и Гомеле. С 5 по 10 июля в рамках Дней культуры Украины в Республике Беларусь артист порадовал публику авторскими балладами и танцевальными композициями. Приятным сюрпризом для зрителей стало исполнение песни "Ніч яка місячна", уже давно не звучавшей на концертах Винника.

"Белорусскую публику не так просто расшевелить. Зрители привыкли сидеть на концертах. Но на моих выступлениях все танцуют, и это очень приятно", - поделился впечатлениями певец.

Олег Винник Фото: пресс-служба

Олег Винник Фото: пресс-служба

В перерывах между музыкальными мероприятиями в своих социальных сетях исполнитель активно делится фото и видео о том, как он проводит время в Беларуси. Несмотря на насыщенный график артист успевает давать интервью, заниматься спортом, а также знакомиться с достопримечательностями страны.

Уже завтра Олег Винник исполнит свои хиты в Витебске на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар". 28 июля певец продолжит всеукраинский тур "Ты в курсе" на одесском стадионе "Черноморец". А осенью музыкант снова вернется в Беларусь с сольными концертами.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Олег Винник дал совет влюбленным "волчицам".