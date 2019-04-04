Олег Винник в образе Зорро представил юмористический клип

В четверг, 4 апреля, популярный украинский певец Олег Винник представил клип на песню "Пчела Майя".

Так, ролик был опубликован на официальном YouTube-канале певца. В нем артист примерил образы из фильмов "Отчаянный", "Один дома", "Маска Зорро" (видео смотрите ниже).

"Для того, чтобы показать зрителю качественный продукт, мы приложили немало усилий. Искали какую фишку, особый подход, чтобы видео получилось небанальным, незаезженный, несколько неожиданным и приятно шокировало", — прокомментировал новую видеоработу Винник.

Олег Винник Фото: instagram/olegg.vynnyk

Отметим, что в съемках приняли участие танцоры из балета Freedom. Главную роль сыграла восьмилетняя Дарья Рыбка. По сюжету Винник в образе Зорро приходит на помощь юной героине, которая остается дома одна, и становится ее новым воображаемым другом.

Олег Винник и Дарья Рыбка Фото: instagram/olegg.vynnyk

Поклонники пришли в восторг от новой видеоработы Винника. Они засыпали его комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец и секс-символ Олег Винник поделился откровениями по поводу личной жизни и отношений.

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