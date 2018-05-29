Олег Винник потерял мать

Украинский певец, кумир многих женщин Олег Винник потерял родного человека.

Умерла 80-летняя мать артиста. Об этом передает "Главком" со ссылкой на родственников Винника.

Земляки женщины рассказали, что ее не стало в понедельник, 28 мая, в больнице. Причину смерти односельчане называть отказались.

Отмечается, что артист не смог быть с мамой последние минуты ее жизни. На вторник, 29 мая, у артиста запланирован стадионный концерт в Тернополе.

Олег Винник Instagram @olegg.vynnyk

Стоит отметить, что пожилая женщина продолжительное время болела и перенесла три инсульта.

Последний случился накануне Нового года. По информации близких, мать украинского артиста оказалась в реанимации после того, как неизвестная персона пробралась к ее дому и настойчиво выспрашивала номер мобильного телефона Олега Винника.

Мать Олега Винника ТСН

После этого инцидента музыкант неоднократно просил фанатов и журналистов не беспокоить его родственников и воздержаться от приходов в гости без приглашения.

Напомним, что пару лет назад от сердечного приступа скончался отец артиста.

"Отцу стало плохо по дороге ко мне на концерт. Наверное, он перенервничал и под влиянием положительных эмоций его сердце не выдержало. Сразу после концерта я поехал к отцу в больницу со всеми цветами, которые мне подарили. Но я не успел. Он умер, так и не побывав на моем выступлении", — говорил Винник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в голосе Олега Винника обнаружили целебные свойства.