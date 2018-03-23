Олег Винник поделился секретами красоты

В программе "Ранок з Україною", которая выходит в эфире канала "Україна", популярный украинский певец Олег Винник раскрыл секреты своего безупречного внешнего вида.

Так, феномен украинской эстрады поделился советами по уходу за своими волосами, а также рассказал с чего начинается его день, сообщила пресс-служба телеканала "Україна".

Винник признался, что цвет его волос не является натуральным, в связи с чем ему часто приходится краситься.

Олег Винник Пресс-служба телеканала "Україна"

"Я крашусь, потому что в течение 2 недель выгораю: становлюсь, как лев - желтый-желтый. Мне нравится и практичнее ходить с хвостиком, но те, кто привык ко мне с распущенными волосами, начали бояться. Они задают вопросы: "А что Винник сделал с волосами?" Поэтому я все-таки решил снова подстричься и вернуть прежнюю прическу", - отметил Олег.

Также популярный артист рассказал, как ухаживает за лицом. Он заявил, что никаких масок он не делает, но ежедневно использует лед чтобы проснуться.

"Чтобы проснуться, беру лед. Если утром есть время, люблю принять ванну, полежать в теплой воде хотя бы минут 10", - раскрыл секрет удачного начала дня певец.

Как сообщал "Обозреватель", ранее кумир многих женщин Олег Винник рассказал о том, как он питается, как тренируется и какие неудачи с ним происходили на пути к красивому телу.