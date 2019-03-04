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Олег Скрипка едет в тур по Украине с большим оркестром

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Музыкант, певец и автор песен Олег Скрипка объявил о начале своего всеукраинского тура совместно с Национальным академическим оркестром народных инструментов (НАОНИ).

Исполнитель отмечает: всего лишь за 2 года и совместной работы с коллективом они прекрасно сыгрались вместе. Результатом стали две концертные программы, которые и увидят города Украины.

– Нашу першу програму з НАОНІ присвячено саме українській пісні. У ній лунатимуть сучасні твори, власне, мої пісні, у розкішній обробці оркестру, українські романси та народні пісні, – комментирует Олег Скрипка. – Упродовж концертів відбудеться щире спілкування на загальні теми, а також я розповідатиму про місце української пісні у світовій музичній історії. Наприклад, такий факт, що найвідоміша джазова композиція у світі “Summertime” має українське походження! Чи про те, що авторство перекладеної на багато мов світу “Очи чёрные” належить одному видатному українцю.

Олег Скрипка едет в тур по Украине с большим оркестром
Олег Скрипка едет в тур по Украине с большим оркестром

Стоит отметить, что это первый оркестровый тур артиста. По его мнению, таким образом публика “Воплів Відоплясова”, которая хотела бы слушать хорошо знакомые и любимые песни в комфорте и оригинальной обработке, прекрасно сочетается в зрительном зале с публикой НАОНИ. Кстати, легендарный оркестр в этом году будет отмечать 50-летний юбилей своей деятельности.

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– Безумовно, це не просто – щодня змінювати міста, переїжджати та давати концерти, але таким чином ти відшліфовуєш програму і майстерність. Тур – це деякою мірою перевірка на міцність, яка виводить тебе самого і весь колектив на новий рівень, – делится Олег Скрипка.

Олег Скрипка едет в тур по Украине с большим оркестром
Олег Скрипка едет в тур по Украине с большим оркестром
Олег Скрипка едет в тур по Украине с большим оркестром

Уже известно, что тур продлится в течение всего года. Зимой Олег Скрипка и НАОНИ познакомят широкую украинскую аудиторию с программой “Щедрик”, которая на Рождество, 7 января, была представлена в киевском Дворце “Украина”.

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Персона
Олег Скрипка
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