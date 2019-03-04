Олег Скрипка едет в тур по Украине с большим оркестром

Музыкант, певец и автор песен Олег Скрипка объявил о начале своего всеукраинского тура совместно с Национальным академическим оркестром народных инструментов (НАОНИ).

Исполнитель отмечает: всего лишь за 2 года и совместной работы с коллективом они прекрасно сыгрались вместе. Результатом стали две концертные программы, которые и увидят города Украины.

– Нашу першу програму з НАОНІ присвячено саме українській пісні. У ній лунатимуть сучасні твори, власне, мої пісні, у розкішній обробці оркестру, українські романси та народні пісні, – комментирует Олег Скрипка. – Упродовж концертів відбудеться щире спілкування на загальні теми, а також я розповідатиму про місце української пісні у світовій музичній історії. Наприклад, такий факт, що найвідоміша джазова композиція у світі “Summertime” має українське походження! Чи про те, що авторство перекладеної на багато мов світу “Очи чёрные” належить одному видатному українцю.

Стоит отметить, что это первый оркестровый тур артиста. По его мнению, таким образом публика “Воплів Відоплясова”, которая хотела бы слушать хорошо знакомые и любимые песни в комфорте и оригинальной обработке, прекрасно сочетается в зрительном зале с публикой НАОНИ. Кстати, легендарный оркестр в этом году будет отмечать 50-летний юбилей своей деятельности.

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– Безумовно, це не просто – щодня змінювати міста, переїжджати та давати концерти, але таким чином ти відшліфовуєш програму і майстерність. Тур – це деякою мірою перевірка на міцність, яка виводить тебе самого і весь колектив на новий рівень, – делится Олег Скрипка.

Уже известно, что тур продлится в течение всего года. Зимой Олег Скрипка и НАОНИ познакомят широкую украинскую аудиторию с программой “Щедрик”, которая на Рождество, 7 января, была представлена в киевском Дворце “Украина”.

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