"Океан Ельзи" взбудоражил сеть новым треком: текст песни "Човен"

11 июля группа "Океан Ельзи" выложила в сеть новый трек под названием "Човен".

Аудио появилось на YouTube-канале группы. В сети трек вызвал восторженную реакцию.

Океан Ельзи Официальный сайт

Всего за час он собрал около 2 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев.

"Как всегда на высоте! Вакарчук-молодец! До мурашек", "Спасибо! Спасибо! Спасибо! Ждали с нетерпением. Уже и слова знаем!", "Ого, какая приятная четверговая неожиданность", "Наконец-то дождались!", "Океан как всегда цепляет за душу. Большой привет от российских поклонников", — написали в комментариях к видео.

Текст песни "Човен" "Океан Ельзи"

Човен мій маленький човен

Хвилями гойдає пам’ять день і ніч

Човен спогадами повен

З нього добре видно землю навсебіч

Там зліва і справа цвітуть сади

Там зліва і справа чужі сліди

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, Земле ти моя Голодом морена але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я

Човен мій маленький човен

Хвиль не помічає день і ніч пливе

Знаю хвилю він здолає

Мілину обійде і шторм переживе

Бо зліва і справа цвітуть сади

Бо зліва і справа чужі сліди

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, Земле ти моя

Голодом морена але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, Земле ти моя Голодом море...

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук рассказал, как собирается изменить Украину после выборов. Также он объяснил, почему его концерты перед выборами — не агитация.

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