"Океан Ельзи" перед знаковым концертом лишился одного из музыкантов

Известную украинскую рок-группу "Океан Ельзи" покинул один из участников – сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич.

Об этом сообщает сайт "Инфотаб" со ссылкой на источник из окружения лидера группы Святослава Вакарчука. Елич покинул группу накануне знакового концерта - 24 августа "Океан Ельзи" выступит в НСК "Олимпийский" в центре Киева.

По словам источника, причиной такого решения стали тяжелые отношения, которые сложились в последнее время между Еличем и другими музыкантами коллектива. Также одной из причин стали собственные проекты музыканта, которые отнимают много времени.

То, что Елич ушел из "Океана Ельзи", подтверждает и запись нового сингла группы "Скільки нас", созданный без участия Елича, сообщает издание.

В описании видео не указано имя музыканта, Елич и не играет на пианино и не выступает саунд-продюсером сингла, как обычно делалось раньше. Клавишные к композиции записал сам Вакарчук.

Сообщается также, что нового клавишника в "Океан Ельзи" пока не нашли.

Елич попал в состав группы в 2004 году, когда встретился с участниками "Океана Ельзи" по поводу аранжировки для струнного квартета акустической программы "Тихий Океан". Это и стало началом выступления Милоша в группе. Кроме выступлений в "Океане Ельзи", Милош пишет музыку для театра, кино, фортепианных исполнителей, а также был автором оркестровок акустических проектов Вакарчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Океан Ельзи" презентовала слушателям новый сингл "Скільки нас".