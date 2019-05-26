"Оказалась в пролете": запрещенная в Украине Королева обиделась на Пугачеву

Легенда эстрады Алла Пугачева обделила вниманием запрещенную Службой безопасности Украины российскую певицу Наташу Королеву.

Артистка пожаловалось, что она не сумела попасть на юбилейный концерт Примадонны, посвященный ее 70-летнему юбилею. Об этом она рассказала в интервью изданию "Собеседник".

Певица посетовала на то, что не входит в близкий круг общения Пугачевой, поэтому личное приглашение не получила, а билеты купить не смогла – ажиотаж вокруг концерта был просто огромный. Впрочем, Королева старалась не для себя, а для мамы, которая по такому случаю даже не полетела в Киев, а осталась в Москве.

"Я не вхожу в круг близких людей Аллы Борисовны. Моя мама очень хотела пойти на этот концерт – ради этого даже не поехала в Киев. Но мы поздно спохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было. Причем ни за какие деньги. Я звонила друзьям, но достать не смогла. Билетов действительно не было ни в партере, ни на балконе, ни в директорской ложе. Мама оказалась в пролете. Конечно, она очень расстроилась, но тут уж ничего не поделаешь!" — подытожила исполнительница.

Наташа Королева с мамой Instagram Королевой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Наташа Королева шокировала поклонников образом "вырви глаз". На одном из концертов в Москве звезда и ее мать Людмила Порывай пришли в нарядах цвета фуксии, из-за чего буквально слились с фоном на красной дорожке. В сети их назвали "колхозницами".

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