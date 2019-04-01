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/Шоубиз

Оголяются не только девушки: самые горячие фото именинника-Лазарева

1.8тЧитать материал на украинском

В понедельник, 1 апреля, известный российский певец, представитель РФ на конкурсе Евровидение-2019 Сергей Лазарев празднует день рождения. Артисту исполнилось 36 лет.

Накануне праздничной даты Лазарев опубликовал в сети горячее фото, на котором изображен полностью голым. Снимок произвел настоящий фурор среди поклонников Сергея. По случаю дня рождения звезды OBOZREVATEL собрал подборку и других пикантных фотографий Лазарева.

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Как сообщал OBOZREVATEL, многие фанаты Лазарева, увидев его обнаженное фото, решили, что фотографировала его украинская певица Ани Лорак, которой приписывают роман с российским артистом. Однако вскоре выяснилось, что автором фото обнаженного Сергея оказался известный фотограф Руслан Рощупкин, который часто снимает звезд шоу-бизнеса.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Евровидение-2019
Персона
Сергей Лазарев
Теги
Новости Россиидень рождения Евровидение
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