Оголяются не только девушки: самые горячие фото именинника-Лазарева

В понедельник, 1 апреля, известный российский певец, представитель РФ на конкурсе Евровидение-2019 Сергей Лазарев празднует день рождения. Артисту исполнилось 36 лет.

Накануне праздничной даты Лазарев опубликовал в сети горячее фото, на котором изображен полностью голым. Снимок произвел настоящий фурор среди поклонников Сергея. По случаю дня рождения звезды OBOZREVATEL собрал подборку и других пикантных фотографий Лазарева.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие фанаты Лазарева, увидев его обнаженное фото, решили, что фотографировала его украинская певица Ани Лорак, которой приписывают роман с российским артистом. Однако вскоре выяснилось, что автором фото обнаженного Сергея оказался известный фотограф Руслан Рощупкин, который часто снимает звезд шоу-бизнеса.

Кому "Холостяк" отдаст свое сердце - читай в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.