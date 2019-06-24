"Оголила причинное место!" Седокова разгневала сеть пошлым видео с матами

Украинская певица Анна Седокова разгневала своих поклонников роликом, на котором изображена в вульгарном образе и матерится.

Так, артистка презентовала скандальный клип на песню "Яжемать", где предстала в провокационном виде. Ролик опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Анна Седокова Instagram @annasedokova

На некоторых кадрах Анна изображена в прозрачных лосинах, а пикантные зоны ее тела прикрыты "пикселями". Также певица на видео принимает достаточно откровенные позы, что разъярило ее поклонников.

Новости Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото

Клип Седоковой "Яжемать" Скриншот из видео (YouTube)

Клип Седоковой "Яжемать" Скриншот из видео (YouTube)

Клип Седоковой "Яжемать" Скриншот из видео (YouTube)

Многих также разозлило то, что Седокова матерится в клипе, несколько раз употребляя фразу: "Что ты сказала? Сама ты б**дь".

Клип Седоковой "Яжемать" Скриншот из видео (YouTube)

Клип Седоковой "Яжемать" Скриншот из видео (YouTube)

В комментариях под видео пользователи сети раскритиковали артистку, отметив, что от ее клипа у некоторых "течет кровь из ушей". Также многие пристыдили эпатажную звезду за то, что столь откровенный ролик видят ее дети.

"В попытках скопировать запад теряет свою индивидуальность... Интересно, что сказала ее старшая дочь, увидев у матери пиксели на причинном месте..." – возмутились фанаты.

"Низкосортное де*ьмо для тупых людей, у которых нет чувства вкуса, собственного достоинства и уважения. Фу, это позор!" – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили негодование.

Кроме того, певица вызвала гнев пользователей откровенным роликом, где позировала в боди и прозрачных лосинах.

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