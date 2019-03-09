''Огненный секс'': Даша Астафьева показала чувственные фото для Playboy

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева выложила в Instagram новые снимки из чувственной фотосесcии для Playboy Ukraine, чем привела в восторг своих поклонников.
В частности, большой ажиотаж вызвало фото, на котором Даша позирует у зеркала в микро-стрингах, колготах в мелкую сетку и блузе с объемными рукавами.
Подписчики Астафьевой бурно обсуждают снимки:
"Сплошной огненный секс"
"Хороша! Божественно!"
"Наша секси няша".
Ранее певица опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых позирует в необычном облегающем наряде.
Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева неожиданно призналась, что хочет уйти из шоу-бизнеса.
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