''Одним петь, а другим нет?'' Матвиенко высказалась о войне с ''братской'' Россией

Народная артистка Украины, певица Нина Матвиенко не навещала украинских военных на востоке, так как изначально была против войны между Украиной и Россией. Артистка не нашла подходящих песен и не смогла смириться с тем, что будет петь только одной стороне, при том, что народы обеих стран - братья.

Таким неоднозначным мнением 70-летняя эстрадная певица поделилась во время пресс-конференции во Владимире-Волынском, где принимала участие в программе фестиваля "Український коровай-сузір’я", пишет местный портал "Волинь".

Фото: edinstvennaya.ua

"Ни разу я не ездила. Была два раза в Славянске. Я не знала, что им петь. Во-первых, я не хотела этой войны, я протестовала. Одним петь, а другим не петь? И те, и те - братья. Я считала, что это не объяснительно, я не могу этого объяснить", - ответила она на вопрос журналистов.

Напомним, недавно похожим неоднозначным заявлением в эфире украинского телеканала поделился украинский поп-певец Олег Винник. В своем интервью артист подчеркнул, что на востоке Украины убивают друг друга "два очень близких народа, братья", что является большим горем.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и работает в России, уверенно объявила о возвращении в Украину.