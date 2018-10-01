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СпортLady

''Одним петь, а другим нет?'' Матвиенко высказалась о войне с ''братской'' Россией

6.3тЧитать материал на украинском

Народная артистка Украины, певица Нина Матвиенко не навещала украинских военных на востоке, так как изначально была против войны между Украиной и Россией. Артистка не нашла подходящих песен и не смогла смириться с тем, что будет петь только одной стороне, при том, что народы обеих стран - братья.

Таким неоднозначным мнением 70-летняя эстрадная певица поделилась во время пресс-конференции во Владимире-Волынском, где принимала участие в программе фестиваля "Український коровай-сузір’я", пишет местный портал "Волинь".

''Одним петь, а другим нет?'' Матвиенко высказалась о войне с ''братской'' Россией

Фото: edinstvennaya.ua

"Ни разу я не ездила. Была два раза в Славянске. Я не знала, что им петь. Во-первых, я не хотела этой войны, я протестовала. Одним петь, а другим не петь? И те, и те - братья. Я считала, что это не объяснительно, я не могу этого объяснить", - ответила она на вопрос журналистов.

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Напомним, недавно похожим неоднозначным заявлением в эфире украинского телеканала поделился украинский поп-певец Олег Винник. В своем интервью артист подчеркнул, что на востоке Украины убивают друг друга "два очень близких народа, братья", что является большим горем.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и работает в России, уверенно объявила о возвращении в Украину.

Персона
Нина Матвиенко
Место
Украина
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Centurion Darksome
Centurion Darksome
Ну,что же..Война показала стране ..кто ,есть ,кто.Великая Ада Роговцева несомненно на много талантливее и ярче..Ездит к нашим бойцам на передовую с концертами и просто как женщина,мама,патриот..Находит нужный репертуар...Помогает чисто по человечески..А,эта?!""Братья убивают братьев.:.Так,что же одни братья пошли войной на других?!Разве,вы этого не замечали,не видели?!На вашу Родину,землю пришли с войной,а вы о братьях!Я,ее больше не знаю.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Пироги должен печь пирожник,сапоги шить сапожник,романсы петь певец,а политикой .....(.ясный пень) -МОЛОДЕЦ ! А поет она задушевно.
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http://snip.li/DpszH
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