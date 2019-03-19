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"Одинокий бродяга любви": как изменился 70-летний Леонтьев

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Во вторник, 19 марта советский и российский певец Валерий Леонтьев, известный по хитам "Казанова", "Дельтаплан" и многим другим,празднует юбилей. Знаменитому артисту исполнилось 70 лет.

В свое время певец стал первым, кто привнес на советскую эстраду традиции музыкально-театральных шоу, за короткий срок превратившись из скромного провинциального исполнителя в звезду международного класса, которого зарубежные поклонники окрестили The One Who Gives Love ("Тот, кто дарит любовь"). OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как изменился Валерий Леонтьев за годы своей популярности.

Леонтьев родился в марте 1949 года в селе Усть-Уса, республика Коми, Россия (тогда – РСФСР) в довольно скромное, небогатой семье оленевода и ветеринара. Примечательно, артист имеет украинские корни – его мать родилась и долгое время жила в Украине.

Валерий Леонтьев в детстве

Валерий Леонтьев в детстве

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С ранних лет родные замечали способность к музыке, однако о том, чтобы становиться артистом Леонтьев даже не думал. Он мечтал быть океанологом, однако поступить в специализированный институт ему помешала бедность – на обучение и проживание в другом городе у семьи Леонтьева не было денег. Перед тем, как сосредоточиться на творческой деятельности, Валерий работал на кирпичном и молокозаводе, на льнопрядильной фабрике, почтальоном, электриком и даже портным.

Валерий Леонтьев в молодости

Валерий Леонтьев в молодости

24СМИ

Начало творческой биографии Валерия Леонтьева было положено в 1972 году. Его первый сольный концерт состоялся 9 апреля в Доме культуры Воркуты. Первый успех вдохновил молодого исполнителя, вскоре он стал победителем регионального конкурса "Мы ищем таланты" в Сыктывкаре. Наградой за победу стала учеба в Москве, но задержаться там ему не удалось.

Валерий Леонтьев в молодости

Валерий Леонтьев в молодости

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Далее он стал участником коллектива "Эхо", в составе которого, а также сольно, Леонтьев выступал на многих вокальных конкурсах СССР, и практически везде артист занимал призовые места, что и помогло ему прославиться на весь Союз и даже за его пределами. Примечательно, что, завоевав известность, в начале 80-х Леонтьев выступил на одном из масштабных фестивалей в Армении, где получил приз популярности, но попал в опалу из-за комплимента американских журналистов, написавших, что Леонтьев по манере исполнения и поведению на сцене похож на рокера Мика Джаггера. Советским чиновникам это не понравилось, и 3 года Леонтьева не показывали на ТВ и не приглашали на концерты.

Валерий Леонтьев в молодости

Валерий Леонтьев в молодости

Telegram-канал "Да ладно!"

Кроме творческих неприятностей, в этот период Леонтьев перенес серьезную операцию по удалению опухоли горла, и после того, как ему удалось восстановить голос, вернуть популярность ему помог знаменитый композитор Раймонд Паулс. Примечательно что помимо карьеры певца, Леонтьев занимался еще и преподавательской деятельностью, в частности, 12 лет он работал в Украине солистом-вокалистом эстрадного жанра и художественным руководителем в Луганской филармонии.

Валерий Леонтьев в молодости

Валерий Леонтьев в молодости

YouTube (скриншот из видео)

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В 1991 году Валерий Леонтьев стал обладателем премии The World Music Awards как лучший по продажам звуконосителей в СССР. До настоящего времени Леонтьев является одним из наиболее именитых и узнаваемых певцов времен СССР, артист выпустил более двух десятков альбомов, завоевал огромное количество советских, российских и международных музыкальных наград, а также успел сняться в десятке фильмов, в частности, в украинском телемюзикле "Золушка", где сыграл одну из главных ролей.

Валерий Леонтьев в молодости и сейчас

Валерий Леонтьев в молодости и сейчас

24СМИ

Отметим, юбилейный концерт по случаю 70-летия Леонтьева состоялся несколько ранее – 10 марта 2019 года. На мероприятии присутствовали многие звезды советской и российской эстрады, в частности Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров и другие.

Отметим, в настоящее время Валерий Леонтьев выглядит так:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Валерий Леонтьев перенес тяжелую болезнь – артиста сразила пневмония в день концерта в Сочи. К Леонтьеву "скорая" приезжала по несколько раз в день ставить капельницы, так как только они спасали исполнителя.

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Персона
Валерий Леонтьев
Тег
Новости России
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Леонтьев,Пугачёва,Кабзон, Ротара!
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Это наша молодость,Леонтьев,Пугачёва,Мираж!!!!!!люблю всех!!!!👍👍❤
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