МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Один силикон...'' Полуголую Лорак высмеяли в сети за внешний вид

2.4тЧитать материал на украинском

Скандальную украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, раскритиковали в сети за вульгарный наряд и постаревший внешний вид.

Лорак поделилась снимком, на котором изображена в платье, напоминающем пеньюар. наряд, к тому же, частично оголяет грудь певицы. Спорный снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Пользователи тут же указали Лорак на неудачный кадр, а также отметили, что известная исполнительница слишком увлеклась "пластикой" и ботоксом, чем совершенно себя "изуродовала".

Новости
''Иногда хочется удавиться'': откровенное обращение Лорак вызвало ажиотаж в сети

"В страшилу превратилась! Постарела, подурнела. Один силикон!" – возмутились фолловеры, добавив, что им було трудно узнать Лорак.

"Вообще на себя не похожа! Страшно смотреть, что вы с собой делаете", – добавили другие.

''Один силикон...'' Полуголую Лорак высмеяли в сети за внешний вид

''Один силикон...'' Полуголую Лорак высмеяли в сети за внешний вид

''Один силикон...'' Полуголую Лорак высмеяли в сети за внешний вид

''Один силикон...'' Полуголую Лорак высмеяли в сети за внешний вид

''Один силикон...'' Полуголую Лорак высмеяли в сети за внешний вид

''Один силикон...'' Полуголую Лорак высмеяли в сети за внешний вид

Новости
''Душа тянется к Украине'': Ани Лорак удивила сеть ностальгическим видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак раскритиковали в сети за вульгарные снимки с выступления. Фото в чрезмерно блестящем наряде в сопровождении балета поразило пользователей, при чем их возмутили как костюмы танцовщиц, так и внешний вид самой артистки.

Персона
Ани Лорак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги