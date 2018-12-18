''Один силикон...'' Полуголую Лорак высмеяли в сети за внешний вид

Скандальную украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, раскритиковали в сети за вульгарный наряд и постаревший внешний вид.

Лорак поделилась снимком, на котором изображена в платье, напоминающем пеньюар. наряд, к тому же, частично оголяет грудь певицы. Спорный снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Пользователи тут же указали Лорак на неудачный кадр, а также отметили, что известная исполнительница слишком увлеклась "пластикой" и ботоксом, чем совершенно себя "изуродовала".

"В страшилу превратилась! Постарела, подурнела. Один силикон!" – возмутились фолловеры, добавив, что им було трудно узнать Лорак.

"Вообще на себя не похожа! Страшно смотреть, что вы с собой делаете", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак раскритиковали в сети за вульгарные снимки с выступления. Фото в чрезмерно блестящем наряде в сопровождении балета поразило пользователей, при чем их возмутили как костюмы танцовщиц, так и внешний вид самой артистки.