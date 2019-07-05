ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубиз

"Очистите страну от украинофобов!" К Зеленскому резко обратились из-за скандальных "Сватов"

2.3тЧитать материал на украинском

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского лично не допустить показа скандального сериала "Сваты" на телеканале "1+1".

По его словам, так как Зеленский уже не является ни продюсером, ни производителем сериала, он должен на правах главы государства запретить показ "Сватов". Таким образом он сможет "очистить информационное пространство Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью страны". Видеообращение размещено на YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Ильенко напомнил, что в 2017 году российского актера Федора Добронравова, который в сериале исполняет главную роль, внесли в "черный список" в Украине, и разрешение на прокат фильма отменили (подробнее читайте внизу страницы).

"Сваты" в Украине

"Сваты" в Украине

В 2019 году запрет был отменен, суд сослался на то, что в СБУ неправильно составили справку о том, что Добронравов представляет угрозу национальной безопасности Украины. Юридически сериал в Украине могут транслировать, но, по словам Ильенко, "вопрос "Сватов" вышел за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической".

Новости
"Сваты" в Украине: всплыли пикантные фото молодой звезды сериала

На основании этого Филипп Ильенко обратился к Зеленскому с просьбой на правительственном уровне запретить показ "Сватов" на украинском телевидении.

"Господин Владимир, вы уже не является продюсером сериала "Сваты", его производителем, сегодня вы – президент Украины. Я считаю, что именно вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", – высказался глава Госкино.

"Очистите страну от украинофобов!" К Зеленскому резко обратились из-за скандальных "Сватов"

Также он добавил, что Госкино по закону обязано выдать прокатное удостоверение каналу 1+1 напоказ "Сватов".

Новости
В новых "Сватах" нашли Путина и георгиевскую ленту: детали скандала

"Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение – и присутствие этого сериала в прокате "Плюсов" будет наглядно и ежедневно всем демонстрировать, что для вас в приоритете", – подытожил Ильенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Запрет сериала "Сваты" в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Запрет сериала "Сваты" в Украине
Персоны
студия "95 квартал"Владимир ЗеленскийФилипп ИльенкоФиллип Ильенко
Теги
Сваты95 КварталГоскино
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
17
6
Смешно
9
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Никто так не развалит Украину,как полезные идиоты!!!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Питон Каа
Питон Каа
А я вот спокойно смотрю фильмы с украинскими актерами (Горбунов) и с российскими актерами, которые уехали на Украину воевать с Россией (Пашинин) или остались в России воевать с Россией изнутри (Ахеджакова), потому что я воспринимаю только образ тех героев, которых они изображают и не перевожу все в политическую плоскость. У самих актеров, как личностей, могут быть разные политические взгляды, но они играют определенных героев, которые мне нравятся.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Питон Каа, Аналогично!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel