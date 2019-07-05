"Очистите страну от украинофобов!" К Зеленскому резко обратились из-за скандальных "Сватов"

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского лично не допустить показа скандального сериала "Сваты" на телеканале "1+1".

По его словам, так как Зеленский уже не является ни продюсером, ни производителем сериала, он должен на правах главы государства запретить показ "Сватов". Таким образом он сможет "очистить информационное пространство Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью страны". Видеообращение размещено на YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Ильенко напомнил, что в 2017 году российского актера Федора Добронравова, который в сериале исполняет главную роль, внесли в "черный список" в Украине, и разрешение на прокат фильма отменили (подробнее читайте внизу страницы).

"Сваты" в Украине

В 2019 году запрет был отменен, суд сослался на то, что в СБУ неправильно составили справку о том, что Добронравов представляет угрозу национальной безопасности Украины. Юридически сериал в Украине могут транслировать, но, по словам Ильенко, "вопрос "Сватов" вышел за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической".

На основании этого Филипп Ильенко обратился к Зеленскому с просьбой на правительственном уровне запретить показ "Сватов" на украинском телевидении.

"Господин Владимир, вы уже не является продюсером сериала "Сваты", его производителем, сегодня вы – президент Украины. Я считаю, что именно вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", – высказался глава Госкино.

Также он добавил, что Госкино по закону обязано выдать прокатное удостоверение каналу 1+1 напоказ "Сватов".

"Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение – и присутствие этого сериала в прокате "Плюсов" будет наглядно и ежедневно всем демонстрировать, что для вас в приоритете", – подытожил Ильенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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