"Очень сексуальная": Каменских взбудоражила сеть обнаженным телом

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за шоумена и продюсера Алексея Потапенко (Потап), взбудоражила поклонников новым фото.
Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram, на котором позирует в сверкающем бикини.
Настя Каменских
Instagram @kamenskux
Артистка продемонстрировала аппетитное тело, лежа на деревянной поверхности. Поклонники бурно отреагировали на соблазнительный снимок Насти.
Уверенность в себе помогает осуществлять мечты ♥️ Но этому тоже нужно научиться: усердно работать над своим телом и мыслями и никогда не останавливаться на достигнутом! 🙌🏻Сегодня делюсь нескольким простыми правилами, которые я проверила на себе: 1. Всегда говорить себе: "Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!" 💕 2. Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя самыми красивыми! 💃🏼 На мне стильный купальник @milavitsaofficial и я чувствую себя на высоте! 👙 3. Поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать и вы никогда не сойдете с дистанции! А что вам помогает поверить в себя? 😉#girl #motivation #summer #love #perfectday
Многие отметили, что у Каменских шикарная фигура и красивая, гладкая кожа.
"Повезло старику-Потапу, с такой-то фигурой. Вы очень красивая!" – расхвалили певицу поклонники.
Как сообшал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
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