"Очень сексуальная": Каменских взбудоражила сеть обнаженным телом

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за шоумена и продюсера Алексея Потапенко (Потап), взбудоражила поклонников новым фото.

Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram, на котором позирует в сверкающем бикини.

Настя Каменских Instagram @kamenskux

Артистка продемонстрировала аппетитное тело, лежа на деревянной поверхности. Поклонники бурно отреагировали на соблазнительный снимок Насти.

Многие отметили, что у Каменских шикарная фигура и красивая, гладкая кожа.

"Повезло старику-Потапу, с такой-то фигурой. Вы очень красивая!" – расхвалили певицу поклонники.

Как сообшал OBOZREVATEL:

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