ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубиз

"Очень сексуальная": Каменских взбудоражила сеть обнаженным телом

561Читать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за шоумена и продюсера Алексея Потапенко (Потап), взбудоражила поклонников новым фото.

Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram, на котором позирует в сверкающем бикини.

Настя Каменских

Настя Каменских

Instagram @kamenskux

Артистка продемонстрировала аппетитное тело, лежа на деревянной поверхности. Поклонники бурно отреагировали на соблазнительный снимок Насти.

Новости
Каменских в латексе взволновала сеть: пикантные фото

Уверенность в себе помогает осуществлять мечты ♥️ Но этому тоже нужно научиться: усердно работать над своим телом и мыслями и никогда не останавливаться на достигнутом! 🙌🏻Сегодня делюсь нескольким простыми правилами, которые я проверила на себе: 1. Всегда говорить себе: "Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!" 💕 2. Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя самыми красивыми! 💃🏼 На мне стильный купальник @milavitsaofficial и я чувствую себя на высоте! 👙 3. Поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать и вы никогда не сойдете с дистанции! А что вам помогает поверить в себя? 😉#girl #motivation #summer #love #perfectday

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Многие отметили, что у Каменских шикарная фигура и красивая, гладкая кожа.

"Повезло старику-Потапу, с такой-то фигурой. Вы очень красивая!" – расхвалили певицу поклонники.

"Очень сексуальная": Каменских взбудоражила сеть обнаженным телом
"Очень сексуальная": Каменских взбудоражила сеть обнаженным телом
"Очень сексуальная": Каменских взбудоражила сеть обнаженным телом
"Очень сексуальная": Каменских взбудоражила сеть обнаженным телом
"Очень сексуальная": Каменских взбудоражила сеть обнаженным телом
"Очень сексуальная": Каменских взбудоражила сеть обнаженным телом

Как сообшал OBOZREVATEL:

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персона
Настя Каменских (NK)
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel