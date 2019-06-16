"Очень похожи!" Гросу показала мужа в романтической фотосессии

Украинская певица Алина Гросу снялась в романтической фотосессии со своим новоиспеченным супругом Александром.
На фото можно увидеть объятия и поцелуи пары. Для съемки артистка выбрала летнее белое платье в красных маках, поверх которого накинула джинсовую куртку.
"Ну наконец-то!!! Можно теперь выставить", – подписала снимки Гросу.
Алина Гросу с мужем
instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с мужем
instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с мужем
instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с мужем
instagram.com/alina_grosu
Подписчики отметили, что влюбленные очень похожи друг на друга.
Скриншот
instagram.com/alina_grosu
Скриншот
instagram.com/alina_grosu
Скриншот
instagram.com/alina_grosu
Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Гросу встретила свой 24-ый день рождения 7 июня уже замужней женщиной. Гросу уточнила, что 1 июня они только расписались.Сама свадьба, которая обещает быть роскошной, только предстоит.
Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. В марте 2019 года Ирина Билык проговорилась, что свадьба ее крестницы состоится в Венеции.
Недавно Гросу рассказала, как будет проходить торжественное мероприятие. Она уточнила, что сменит два наряда на свадьбе, а само событие состоится в Вероне.
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