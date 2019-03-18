''Очень плохое самочувствие'': Леся Никитюк угодила в больницу

Украинская телеведущая, звезда проекта "Танці з зірками" Леся Никитюк угодила под капельницу.

Как сообщила знаменитость в личных Instagram-сториз, причину своей госпитализации она пока не знает.

"Не знаю, что за ерунда происходит… но знаю точно одно: хороших людей так просто не сломать", — написала в соцсети Никитюк, добавив к своему посту фотографию из-под капельницы.

Позже в "сториз" знаменитости появилось короткое видеообращение к поклонникам. Телеведущая подробнее рассказала о необходимости получить медицинскую помощь.

"Почему я в больнице, и почему под капельницами — не знаю. Такая ситуация. Никто не знает. Просто очень плохое самочувствие. Возможно, что-то с иммунитетом. Меня прокапают сегодня-завтра-послезавтра и все будет ок", — сообщила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк вызвала неоднозначную реакцию, показав снимок в откровенном платье, под которое не надела нижнее белье. Из-за этого поклонники были смущены, ведь грудь буквально вываливались из одежды.

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