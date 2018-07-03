"Очень откровенно": Злата Огневич поделилась соблазнительными фото в купальнике

Украинская певица Злата Огневич поделилась фотографиями в купальнике.

Пикантные снимки исполнительница опубликовала своей странице в Instagram.

Судя по ее геотегу, артистка отдыхает на острове Джарылгач, который находится в акватории Черного моря на юге Херсонской области.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

На одном из фото Огневич позирует в ярком полосатом купальном костюме, запуская воздушного змея.

"А вы так играли в детстве?" - спрашивает она у подписчиков.

На другом снимке певица запечатлена в соблазнительном черном купальнике, сидя в воде на доске для серфинга.

"Море, привет", – написала она.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

"Какой великолепный вид! Злата, море, синее небо. Просто невероятно", "Глаз не оторвать", "Кажется, мир замер перед моими глазами. Только твой вид сзади… Твой вид сзади, как "Феррари"...", "Очень откровенно. Жаль. Раньше Злата была образцом не только грации, но и воплощением пристойной скромной красоты. Шоу-биз берет свое. Я не в осуждение, в любом случае талант Злата не растеряет, я верю в это. Удачи большой", – комментируют снимки пользователи соцсети.

instagram.com/zlata.ognevich

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская артистка, экс-звезда проекта "Орел и Решка" Леся Никитюк поделилась с подписчиками откровенными фото.