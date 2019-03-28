"Очень люблю": Каминская откровенно призналась в отношениях с Холостяком

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, какие отношения ее связывают с главным героем романтического шоу "Холостяк-9" Никитой Добрыниным.

Соответствующее признание он сделала в интервью программы "Ходят слухи", уточнив, что может поделиться с главным редактором журнала XXL новостями в любое время (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я буду смотреть (девятый сезон "Холостяк". – Ред.) Во-первый, потому что я очень люблю Никиту. Я таких людей очень редко встречала. Он действительно очень светлый человек. У меня очень мало друзей. Я могу назвать этого человека своим другом. Он один из немногих, с кем я могу поделиться фигней в три часа ночи", – призналась она.

Слава Каминская и Никита Добрынин Коллаж

Каминская также призналась, почему после первого эпизода "Холостяка", где она общалась с участницами, она вышла со студии, хромая и держась за спину.

"Это как раз съемки проходили в тот период времени. Во время съемок как раз позвонил Никита. Мы с Никитой очень дружим. Говорит: "Слава, ты мне так нужна". Говорю ему: "Ну если я буду шкандыбать в кадре". Он – "ты даже шкандыбающая в кадре нормально будешь смотреться", – посмеялась звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская также призналась, что подумывала делать пластику, но ее супруг категорически против такой процедуры.

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