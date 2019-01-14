''Безграмотная'': голую Волочкову раскритиковали в сети

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, опубликовав фото, на котором она прикрывает свою грудь руками. Кроме того, фолловеры артистки назвали ее "безграмотной" и "необразованной", поскольку та назвала Индийский океан морем.
Так, Волочкова отправилась в отпуск на Мальдивы, откуда постит десятки провокационных фото. На этот раз эпатажная светская львица разместила в Instagram снимок, на котором она изображена топлес.
"Вот вам в ленту немного предпраздничного теплого мальдивского моря", - написала артистка.
Вот вам в ленту немного предпраздничного теплого мальдивского моря.🌴 И у меня есть целое море! Красивых фотографий, которыми я смогу вас радовать (или будоражить🤣) еще долгое время.🌴😂 А всем злыдням желаю терпения и мужества это пережить...🤣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы #красота
Пользователи сети негативно отреагировали на снимок. Кроме того, им не понравилось то, что балерина назвала Индийский океан мальдивским морем.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова объявила, что покидает Россию и переезжает на Мальдивы на постоянное место жительство.
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