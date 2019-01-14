''Безграмотная'': голую Волочкову раскритиковали в сети

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, опубликовав фото, на котором она прикрывает свою грудь руками. Кроме того, фолловеры артистки назвали ее "безграмотной" и "необразованной", поскольку та назвала Индийский океан морем.

Так, Волочкова отправилась в отпуск на Мальдивы, откуда постит десятки провокационных фото. На этот раз эпатажная светская львица разместила в Instagram снимок, на котором она изображена топлес.

"Вот вам в ленту немного предпраздничного теплого мальдивского моря", - написала артистка.

Пользователи сети негативно отреагировали на снимок. Кроме того, им не понравилось то, что балерина назвала Индийский океан мальдивским морем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова объявила, что покидает Россию и переезжает на Мальдивы на постоянное место жительство.

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