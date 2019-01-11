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Обвинили в воровстве: Пугачева рассказала о скандале с российской звездой

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Легендарная артистка, примадонна российской эстрады Алла Пугачева рассказала о том, как ее обвинили в воровстве песни известного певца Валерия Леонтьева.

Так, в шоу "Сегодня вечером" на росТВ звезда вместе с коллегами по сцене Игорем Николаевым, Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой, супругом Максимом Галкиным и другими поделилась скандальной историей о плагиате. Видео соответствующего эпизода передачи опубликовано на Instagram-странице Николаева (посмотреть ролик можно в конце новости).

"Была одна песня, мне ее принесли – я и спела. Включаю телевизор – а там говорят, что Пугачева украла песню у Леонтьева. Пусть он и разбирается, что это было", – высказалась примадонна.

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

Комсомольская правда

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Отметим, в передаче "Сегодня вечером" Пугачева также выступила вместе с "императрицей" российской эстрады Ириной Аллегровой, чем очень удивила публику. Так, многие поклонники знаменитостей отметили, что впервые видят артисток вместе. Ранее Аллегрова и Пугачева не пересекались даже на сборных концертах. В свою очередь СМИ сообщали, что певицы многие годы враждебно относились друг к дружке.

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

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Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

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Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

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Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

Комсомольская правда

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев

Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пользователи сети также указали на странное поведение российской примадонны Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина. Многие поклонники звездной пары посчитали, что отношения между супругами не ладятся.

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Персоны
Алла ПугачеваВалерий ЛеонтьевИгорь Николаев (певец)
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