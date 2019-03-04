"Обвинили в похищении ребенка на органы": Данилко рассказал о громком скандале в семье

Шоумен и продюсер Андрей Данилко рассказал о громком скандале, который произошел в его семье. Из-за серьезного конфликта артист уже много лет не общается со своей родной сестрой Галиной Гришко.

Так, по его словам, ранее сестра обвинила его в "похищении племянника с целью продать его на органы". Об этом Андрей рассказал в шоу "Ходят слухи", выпуск которого опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не общаюсь с родной сестрой уже давно. Была ситуация, когда она поступила неправильно и это меня очень задело. Однажды я увидел, что ее сын и мой племянник очень плохо себя чувствует. Я положил его в клинику и, зная ее нестабильный характер (она конфликтный человек), не сказал, в какой именно больнице лежит парень. Она обвинила меня в похищении ребенка", – поделился Андрей Данилко с ведущей Раминой Эсхакзай.

Андрей Данилко Гордон

Также он пояснил, что скрыл место нахождения ребенка, с целью избежать скандалов сестры с медиками.

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"Она написала заявление в милицию на меня, якобы я украл у нее ребенка на органы. Приехали на студию арестовывать. Когда правоохранители увидели меня, то испугались, сказали, что моя сестра "со странностями", но они не могли не отреагировать на ее заявление. Мне стало плохо, с тех пор я принципиально не общаюсь с ней", – добавил музыкант.

Помимо этого, Данилко признался, что не желает мириться со старшей сестрой, но при этом с племянником отношения поддерживает и даже купил для него отдельную квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне развернувшегося скандала вокруг участия Украины в песенном конкурсе Евровидение-2019, Данилко призвал украинцев быть добрее. Он также прокомментировал скандал вокруг MARUV, отметив, что теперь певица в "шоколаде".

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