Общага и лес: где лишились невинности Сергей Притула и Женя Галич

Капитан мужской команды на шоу "Хто зверху?" (Новый канал) Сергей Притула, а вместе с ним олимпийский чемпион Олег Верняев, фронтмен группы O.Torvald Женя Галич и хореограф Дима Коляденко честно рассказали про свой первый сексуальный опыт. Среди вариантов локаций – лес, общежитие, пляж и квартира.

Украинский гимнаст и олимпийский чемпион Олег Верняев лишился невинности в квартире. А Женя Галич – на пляже. "Это случилось в лагере "Солнечный" в Евпатории, в 1998 году, – рассказал рокер. – Я помню, что это была наша вожатая, а звали ее Оксаной".

А хореограф Дима Коляденко после своего первого раза всегда носит в кармане таблетку валидола. И вот почему. "Это были 80-е годы, город Днепропетровск, – вспомнил шоумен. – Днепропетровское государственное театральное училище, общежитие, четвертый или пятый этаж. Как-то моя подружка Леночка попросила ночью принести ей валидол. И я принес. А она сказала: "Ну, лечи меня". И я ее вылечил. С тех пор у меня валидол всегда с собой".

Олег Верняев, Женя Галич, Сергей Притула, Дима Коляденко Фото: пресс-служба

Вспомнил о своем первом сексуальном опыте и Сергей Притула. "Как сейчас помню тот прекрасный июльский вечер, - начал рассказал ведущий Сергей Притула. - А знаете, почему я не могу его забыть? До того меня из-за девушки били пять человек! Я был из одного села, она - из соседнего, где жили вообще дикие пацаны. А мы с ней уже три дня ходили (ходить у нас - это как сейчас встречаться). И вот сидим мы с ней на полянке - сосны, шишки. И здесь выходит пять парней. А то 90-е годы. Во всех такие вены повздутие, как он в Верняева, только это дети. И говорят мне: "А что ты с нашей девушкой ходишь"? А я: "Она сама решает, с кем ей ходить". И дальше помню только "туф-туф-туф". Я голову закрыл, а они меня ногами. Так вот... Кстати, ту девушку также звали Оксана".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Сергей Притула сыграл секс-тренера в новой комедии.