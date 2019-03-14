"Обнажилась до такой степени..." Лорак вызвала волну негодования в сети полуголыми нарядами

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, разозлила фанатов откровенным нарядом на концерте.

Так, артистка дала концерт в российском городе Новосибирске, где традиционно поплясала на сцене в купальнике, а также полупрозрачном комбинезоне. Ролики со своих выступлений певица опубликовала в Instagram.

Скриншот из видео Instagram

Фанаты раскритиковали звезду за нелепые образы, назвав "вторым Киркоровым", а также отметив, что Лорак в последнее время слишком часто начала раздеваться, что ей совершенно не к лицу.

Скриншот из видео Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак удивила фанатов снимком, на котором показала округлый живот, что спровоцировало слухи о ее беременности. Позже артистка опубликовала фрагмент выступления, засветив "подозрительную" фигуру в полупрозрачном платье. В сети тут же решили, что Лорак ждет второго ребенка.

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