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Обнаженную сестру Кардашьян уличили в фотошопе

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Младшая сестра американской секс-бомбы Ким Кардашьян, 22-летняя модель Кендалл Дженнер попалась на использовании фотошопа.

Неумело ретушированный снимок, на котором девушка запечатлена в одних лишь трусиках, Кендалл опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре Дженнер пьет вино в ванной практически голышом, чем восхитила своих подписчиков.

Кендалл Дженнер

Instagram @kendalljenner

Новости
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Однако более внимательные поклонники модели уличили ее в неумелом использовании фотошопа. Так, Кендалл попыталась сделать свой живот более плоским.

Об этом свидетельствуют "поплывшая" стена, рука и трусы, а также странный локоть и отсутствие пупка.

Кендалл Дженнер

Instagram @kendalljenner

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сестру Кендалл Дженнер, американскую звезду Ким Кардашьян также высмеяли за неумелое пользование фотошопом.

Персона
Кендалл Дженнер
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