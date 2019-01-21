Обнаженная супруга Сергея Бабкина показала пикантное фото с певцом

Супруга украинского певца и музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась в соцсети пикантной фотографией с мужем.

На личной странице в Instagram жена певца опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной в объятиях артиста. Таким образом Снежана Бабкина отметила День объятий, который празднуется во всем мире 21 января.

"Объятие-любовь, близость, кусочек тепла и счастья!!! Обнимайтесь чаще! С Обнимашечным Днем Всех Нас!" - написала она под фотографией.

Менее чем за час пост Бабкиной собрал более 2 тыс. лайков. Подписчики жены музыканта расхвалили милое фото супружеской пары, не скупясь на комплименты.

"Идиллия", "Столько нежности в этом фото", "Бабкины - идеальная пара. Такие крутые всегда" - указали под снимком.

Снежана и Сергей Бабкины нередко радуют поклонников подобными фотографиями. Так, недавно артист показал довольно смелое фото, на котором запечатлен с обнаженной супругой в снегу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.

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