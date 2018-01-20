Обнаженная Эшли Грэм сверкнула пышной грудью на обложке мужского глянца

Пышнотелая американская модель Эшли Грэм, завоевавшая популярность в сети пикантными фотосессиями, в очередной раз взволновала фанов откровенным постом в соцсети.

На личной странице в Instagram Грэм разместила снимок обложки популярного мужского глянца, который украсила нагишом. При этом на фото присутствуют руки неизвестного мужчины, обхватившие пышный бюст знаменитости.

"Отыщите того, кто сможет поддерживать вас каждый день", - коротко прокомментировала горячий снимок Эшли Грэм.

Новости Пышнотелая Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии для Vogue

Всего за несколько часов фотография собрала более 200 тыс. лайков. Поклонники знаменитости не скрывают восторга в комментариях.

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