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"Обмывать будешь?" Волочкова похвасталась сюрпризом из Киева

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Российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно угодила в секс-скандал из-за слива ее интимных фотографий в сеть, похвасталась подарком, который ей сделали жители Киева.

О сюрпризе знаменитость рассказала на своей личной странице в социальной сети Instagram.

"Приятный сюрприз от моих соседей по острову (балерина отдыхает на Мальдивах.- Ред.), с которыми мы подружились. Юля и Виталий из Киева. Невероятно приятно! Спасибо! Это ведь так не просто - добыть белые розы тут!" - похвасталась Волочкова.

Новости
"И сверкнула попой": Волочкова показала провокационное видео с пляжа

Анастасия Волочкова

Instagram @volochkova_art

Пользователи сети подкололи балерину за ее чрезмерную любовь к белым розам.

"Обмывать новый букет будешь?" - обратились к Волочковой комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Волочкова показала своего нового возлюбленного.

Персона
Анастасия Волочкова
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