"Обмывать будешь?" Волочкова похвасталась сюрпризом из Киева

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно угодила в секс-скандал из-за слива ее интимных фотографий в сеть, похвасталась подарком, который ей сделали жители Киева.

О сюрпризе знаменитость рассказала на своей личной странице в социальной сети Instagram.

"Приятный сюрприз от моих соседей по острову (балерина отдыхает на Мальдивах.- Ред.), с которыми мы подружились. Юля и Виталий из Киева. Невероятно приятно! Спасибо! Это ведь так не просто - добыть белые розы тут!" - похвасталась Волочкова.

Анастасия Волочкова Instagram @volochkova_art

Пользователи сети подкололи балерину за ее чрезмерную любовь к белым розам.

"Обмывать новый букет будешь?" - обратились к Волочковой комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Волочкова показала своего нового возлюбленного.