Обманутая российская звезда ТВ разводится с мужем: что известно

Российская секс-бомба, телеведущая и экс-участница скандальной телестройки "Дом-2" Алена Водонаева, которую ранее якобы ограбили близкие люди, разводится с мужем.

Так, звезда ТВ ушла от своего супруга, диджея Алексея Комова еще несколько месяцев назад, однако тщательно скрывала происходящее в их семье. Теперь же, по словам инсайдеров издания Super, артистка якобы готова к разводу.

Брак Водонаевой и Комова официально пока не расторгнут, но уже известно, что два месяца они живут раздельно.

Водонаева с мужем Instagram

После расставания супруг Алены перебрался в родной Санкт-Петербург, а Водонаева осталась в Москве. Экс-влюбленные не афишируют проблемы в личной жизни, им якобы удалось сохранить дружеские отношения. О причинах разрыва пока также неизвестно.

Напомним, Алексей Комов сделал предложение Алене Водонаевой в июне 2017 года после нескольких месяцев отношений. В сентябре того же года пара сыграла свадьбу на родине жениха — в Санкт-Петербурге, а затем еще одну в Лас-Вегасе.

Водонаева с мужем Instagram.com/alenavodonaeva

Водонаева с мужем Instagram.com/alenavodonaeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что российский актер Марат Башаров, звезда картины "Таежный роман", развелся с супругой Елизаветой Шевырковой, которую жестко избил в декабре 2018 года.

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