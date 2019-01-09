''Обещаю больше не тупить'': Тодоренко поделилась забавным видео с мужем

Украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками забавным домашним видео, на котором они с супругом Владом Топаловым репетируют совместное исполнение его песни "Орел или Решка", аккомпанируя себе на гитаре и клавишных.
Как рассказала знаменитость на личной странице в Instagram, эту песню супруг подарил ей в день рождения сына, и ей все никак не удается выучить ноты (смотрите ролик ниже).
Фото: liganews.net
"Не знаю, как он меня терпит, я бы давно себя прибила. Муж подарил мне песню "Орел или Решка" в день рождения сына , а я до сих пор не могу запомнить нотыыыыы. Родной, я обещаю больше не тупить, хотя нет... не обещаю", — прокомментировала свои старания Тодоренко.
Видео на странице телеведущей собрало свыше миллиона просмотров.
Не знаю, как он @vladtopalovofficial меня терпит 😆, я бы давно себя прибила 🙈 Муж подарил мне песню #ОрелИлиРешка в день рождения сына , а я до сих пор не могу запомнить нотыыыыы 🎼 🤷🏼♀️ Родной, я обещаю больше не тупить 😂, хотя нет... не обещаю 🙊 Вы уже слышали эту крутую песню? Видели клип? Если нет, заходите по ссылке в профиле @vladtopalovofficial !!! И пишите комменты, как вам?) #регинатодоренко #владтопалов #регинапутешественница🌎🌏🌍 #семейныебудниТТ
Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко родила Топалову сына 5 декабря 2018 года. Ребенок появился на свет в роддоме одной из государственных больниц в Москве. Артистка рожала в родильном отделении городской больницы №29 имени Баумана, отдав предпочтение ей, а не частным клиникам.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обвалилась волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задали вопросы относительно малыша, однако они продолжали их игнорировать. Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара пока не хочет рассказывать ничего о пополнении в семье.