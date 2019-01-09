''Обещаю больше не тупить'': Тодоренко поделилась забавным видео с мужем

Украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками забавным домашним видео, на котором они с супругом Владом Топаловым репетируют совместное исполнение его песни "Орел или Решка", аккомпанируя себе на гитаре и клавишных.

Как рассказала знаменитость на личной странице в Instagram, эту песню супруг подарил ей в день рождения сына, и ей все никак не удается выучить ноты (смотрите ролик ниже).

Фото: liganews.net

"Не знаю, как он меня терпит, я бы давно себя прибила. Муж подарил мне песню "Орел или Решка" в день рождения сына , а я до сих пор не могу запомнить нотыыыыы. Родной, я обещаю больше не тупить, хотя нет... не обещаю", — прокомментировала свои старания Тодоренко.

Видео на странице телеведущей собрало свыше миллиона просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко родила Топалову сына 5 декабря 2018 года. Ребенок появился на свет в роддоме одной из государственных больниц в Москве. Артистка рожала в родильном отделении городской больницы №29 имени Баумана, отдав предпочтение ей, а не частным клиникам.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обвалилась волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задали вопросы относительно малыша, однако они продолжали их игнорировать. Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара пока не хочет рассказывать ничего о пополнении в семье.