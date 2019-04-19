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"Обещал помочь мне": экс-невеста Козловского рассказала о "любви для пиара" с певцом

1.1тЧитать материал на украинском

Блогер и телеведущая, звезда одного из сезонов украинского "Холостяка" Рамина Эсхакзай, экс-невеста украинского поп-певца Виталия Козловского, назвала их с певцом отношения "хорошим пиаром".

Так, в интервью для шоу "Слава +" она поделилась личной историей, указав, что ей уже очень надоели разговоры об их с Козловским отношениях. Выпуск шоу опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне надоели вопросы о романе с Козловским, потому что этих разговоров больше, нежели самих отношений. Мы подогревали интерес к этому, но ведь мы хорошие пиарщики. Я не хочу затрагивать его репутацию или открывать тайны, которые касаются двух людей", – отметила Эсхакзай.

Рамина и Виталий Козловский

Рамина и Виталий Козловский

Караван историй

Также Рамина добавила, что Виталий обещал ей помочь в продвижении карьеры. В частности, он должен был познакомить ее с "полезными" людьми, но этого так и не произошло. Вскоре после того, как пара рассталась, артистка уехала в Москву, где сейчас раскручивает свой проект "Ходят слухи".

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"Виталий Козловский – известный артист, и любая девушка, которая окажется рядом с ним, тем более в статусе невесты – это вау! Он много лет на эстраде, у него много знакомств. И он знал, насколько я сильно хотела стать публичной. Он обещал меня познакомить со многими людьми, обещал помочь в реализации моих целей, но этого не произошло. Поэтому да, сейчас говорю: роман с Виталием Козловским – это хорошо, это узнаваемо. Но все не совсем так, как вы думаете", – подытожила Рамина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский встречались в 2017 году. После расставания с Раминой у певца наступил нелегкий период, который он переживал в Instagram стихами и грустными фото. Однако позже Козловский выпустил новый клип, по сюжету которого он воссоединяется с любимой после расставания.

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Персоны
Виталий КозловскийРамина Эсхакзай
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Smith Lera
Smith Lera
Шкода дівчину, розвів її козлик, як лохушку. Без Контратюка він ні що, і звати ні як.
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