"О свадьбе речь не идет": украинская секс-бомба рассказала правду о своих отношениях

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева рассказала подробности о своих отношениях с возлюбленным Артемом Кимом, который длительное время находился под домашним арестом в связи с обвинениями в многомиллионном хищении.

Артистка отметила, что сейчас пара переживает непростые времена, а в их жизни постоянно происходят абсурдные вещи. Об этом она рассказала в интервью изданию "КП Украина".

"Еще 26 января с Артема сняли домашний арест. Но по-прежнему происходят абсурдные вещи. У него нет паспорта, он не может ни работать, ни выезжать из страны. Этому, мне кажется, нет ни конца ни края", - поделилась своими переживания Астафьева.

Даша Астафьева и Артем Ким NikLife

Также артистка добавила, что в то время, когда шло судебное разбирательство, ей было очень непросто. До задержания ее возлюбленный Артем очень много работал, часто был в поездках или командировках. После того, как его обвинили в хищении многих миллионов гривен, парня на полгода его закрыли дома без возможности выйти, а также вели постоянную слежку за парой.

"У нас постоянно во дворе были люди, которые следили, записывали, ходили под окнами. Это ужасно! Мне порой бывает даже страшно что-то делать и куда-то ехать", - посетовала Даша.

Несмотря на сложности в отношениях, артистка отметила, что готова бороться за любимого до конца.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 17 Май 2018 в 12:16 PDT

"Я бы никогда не подумала, что буду идти в суд, что меня будут выгонять из судебного зала, что я буду плакать перед журналистами. Артем завел во мне какой-то механизм правды", - рассказала Даша, добавив, что несмотря на отличные отношения в паре, о свадьбе пока речь не идет, но она уже называет его своим мужем.

"О свадьбе пока и речи быть не может, это не так важно сейчас, как было в какой-то момент. У нас замечательные отношения. Мы познакомили родителей. У нас отличные отношения с семьей Артема, мои родители без ума от Артема. Важно, что мы вместе. Мы же живем в одной квартире, у нас есть общий "ребенок" - любимая собака Чича", - поделилась Астафьева.

Напомним, Артема Кима обвинили в хищении 27 миллионов гривен. Жениху украинской секс-бомбы Даши Астафьевой назначили меру пресечения в виде домашнего ареста в августе 2017 года. 27 декабря в Соломенском районном суде Киева состоялось очередное заседание по его делу, в результате которого домашний арест был продлен до 26 января 2018 года.

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