"О ней уже забыли": Лорак в сексуальном наряде разозлила Instagram

В сети появилось фото одного из горячих образов опальной украинской артистки Ани Лорак для съемок ее нового клипа "Сумасшедшая", работая над которым звезда едва не погибла.

Однако фото Лорак в обтягивающем боди на странице журнала Viva! в Instagram не вызвало ожидаемого эффекта. Фолловеры раскритиковали авторов поста и призвали меньше вспоминать о "никому неинтересной продажной певице".

"Один из девяти нарядов в новом клипе Ани Лорак на песню. Hot или too much?" - предложили выбрать фолловерам журнала под фотографией скандальной звезды.

На снимке Лорак запечатлена в белом боди, обтягивающем ее фигуру. Свой образ артистка подчеркнула красной помадой.

Несмотря на тысячу с лишним лайков, пост с фотографией звезды собрал ряд негативных комментариев.

"Зачем о ней вспоминать, забыли уже", "Она на Украину плевать хотела", "Кому она интересна вообще", "Хорошая певица и наряд супер! Еще бы ума ей...", - отреагировали под постом.

Напомним, во время съемок нового клипа певицы на песню "Сумасшедшая" в Греции произошел инцидент. Ретро-автомобиль, в котором снималась артистка, едва не вылетел с трассы в обрыв из-за отказавшего тормоза.

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