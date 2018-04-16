"О эти ноги!" Никитюк порадовала фанов фото в халате

Ведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным кадром.

В нем звезда запечатлена в коротком халате, который демонстрирует ее длинные и стройные ноги. Фотографию Леся опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники телеведущей бурно отреагировали на ее откровенный снимок, обратив особое внимание на ее ноги.

"О... эти... ноги...", "Шикарно. Красавица", "А ноги, ноги!" - пишут восхищенные подписчики Никитюк.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Леся Никитюк поставила на место своего критика.