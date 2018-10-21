Нужна операция: известную российскую певицу экстренно госпитализировали

Вечером в субботу, 20 октября, российскую певицу Аниту Цой экстренно госпитализировали.

Инцидент случился после ее концерта в Краснодарском крае, рассказал директор исполнительницы Дмитрий Бушуев, передает ТАСС.

"Сейчас мы в Краснодаре, будем перелетать в Москву. Все это через госпитализацию и больницы. Нужна операция, она несложная, не опасная для жизни", - сказал он.

Позже он уточнил, что у певицы обострилась желчнокаменная болезнь, передают "РИА Новости".

Анита Цой

Анита Цой

Отмечается, что из-за состояния здоровья организаторы отменили выступления Аниты Цой, которые должны были состояться в Уфе 21 октября, в Набережных Челнах 23 октября, в Самаре 24 октября и 25 октября в Казани.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне лидера партии "Другая Россия" и одного из идеологов "русской весны" Эдуарда Лимонова "упекли" в больницу, однако он сбежал.