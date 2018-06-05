Новым Холостяком впервые может стать отец с ребенком

Один из претендентов на роль главного героя 9 сезона романтического реалити "Холостяк" на СТБ Сергей Цибульский рассказал, почему он хочет стать участником проекта.

Сергей – бизнесмен, отец 2-летнего ребенка, брат известной телеведущей и певицы Ольги Цибульской. Он очень амбициозен, планирует стать общественным лидером.

При этом, мужчина признается, что в последнее время часто переключал фокус с личной жизни на сына, родителей, учебу и досуг. Именно поэтому он пока одинок, но с помощью проекта "Холостяк" может найти свою половинку. По словам Сергея, девушка, которая могла бы ему понравиться, должна излучать страстную женскую энергию.

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"Некоторым манерам можно научиться - красиво разговаривать, изучить техники искушения, но выбираем мы за другое – это какие-то природные особенности, которые притягивают нас. Если бы мы выбирали по формальным параметрам, мы бы на сайтах знакомств добавляли не в друзья, а сразу в жены. Но мы ищем родство душ", - говорит он.

Сергей уверен, что никаких сложностей в связи с тем, что он воспитывает ребенка, быть не может. "Некоторые сложности будут, когда появятся дети в новом браке. Это норма", - улыбается он.

Сергей хочет показать женщинам, насколько мужчины ценят такие женские качества, как женственность, воспитанность, терпение, выдержка.

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"Женщины должны развивать в себе качества для душевной гармонии, что, к сожалению, сейчас не является достаточно популярным. Женщины осваивают какие-то новые навыки и знания, только если они являются модным трендом. Например – в моде позитивная психология, все читают ее, не обращая внимания на множество других тем и направлений, куда можно развиваться", - сетует он.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые за всю историю романтического реалити "Холостяк" зрители СТБ получили возможность принять участие в выборе главного героя. В эфире финального пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Роза Аль-Намри назвала имена 5 претендентов, один из которых может стать девятым Холостяком.

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Это Никита Добрынин, Артем Приходько, Сергей Цибульский, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосовать за своего фаворита или предложить свой вариант можно на официальном сайте и на страничках в социальных сетях телеканала СТБ.