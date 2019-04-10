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Новый трек Джамалы угодил в топ чартов Британии

2.1тЧитать материал на украинском

Новый трек Solo украинской певицы Джамалы угодил в топы чартов Великобритании.

Об этом артистка рассказала своим подписчикам на личной странице в Instagram (полный трек слушайте ниже).

"Solo одразу в двох чартах Великої Британії. Upfront Club 30 - 7 сходинка, Commercial Pop Top 30 - 8 сходинка!" - рассказала Джамала, приложив к своему посту ролик с отрывком песни.

Кроме того, Джамала анонсировала выход клипа к песне. Предварительно он запланирован на май этого года.

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В комментариях под постом фолловеры певицы поздравили ее с новым успехом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала, победительница Евровидения-2016, рассказала о том, что мечтает показать своему сыну Эмиру-Рахману Крым, который является ее родиной.

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Персона
Джамала
Теги
музыкаInstagram
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