Новый сезон шоу "Танці з зірками": чего ожидать от таинственной премьеры

Вскоре на украинском телеканале 1+1 стартует новый, шестой сезон знаменитого шоу "Танці з зірками". Об этом время от времени вспоминают и в анонсах передач на канале, и в сети (в частности, на официальных страницах 1+1).

Как правило, проект стартует в начале сентября, и уже в июле зрители знают примерный состав участников, а в августе, за три недели до прямых эфиров, танцоры активно готовятся к выступлениям. Этот сезон немного "выбился" из привычных рамок: пока неизвестны ни дата премьеры сезона, ни перечень звезд, которые примут участие в съемках.

OBOZREVATEL решил разобраться, чем может удивить новый сезон "Танців" и почему организаторы до сих пор держат любую информацию в секрете.

"Танці з зірками-2019": чего ожидать от нового сезона

"Танці з зірками-2019": быть или не быть?

Из-за того, что телеканал до сих пор не обнародовал ни список участников, ни членов жюри, ни даже дату выхода первого впуска, многие поклонники яркого телепроекта предполагали, что шестого сезона не будет вообще.

Только в конце июня 1+1 официально подтвердил, что сезону все-таки быть, написав об этом на официальной странице "Танцев" в Instagram. Продюсеры проекта, в свою очередь, отметили, что в новом сезоне будет много сюрпризов и они специально будут держать интригу как можно дольше.

Однако, как стало известно OBOZREVATEL из личных источников, на самом деле заминка якобы состояла в том, что телеканал столкнулся с трудностями при организации нового сезона в проекте. В частности, им пришлось поменять тройку судей, а найти замену представителям жюри оказалось не так уж и просто.

Подобная проблема могла возникнуть и со звездами-участниками: нелегко отыскать новое, но при этом интересное и "рейтинговое" лицо для шоу. Указывалось также, что канал 1+1 был вынужден обратиться к иностранным селебрити, но эта информация не имеет официального подтверждения.

Шестой сезон "Танці з зірками": чего ожидать

"В этом сезоне вас ждет много сюрпризов. Мы прислушиваемся к мнению аудитории, и каждый год приглашаем только самых востребованных звезд в Украине. С постановками будут помогать новые режиссеры, которые интегрируют в проект еще больше инноваций. У нас обновится судейская тройка, и вполне возможно, что одно из мест в ней займет признанный во всем мире танцовщик. Также вероятно, что один из наших хореографов выйдет на паркет в качестве участника", – говорил ранее руководитель Big Entertainment Shows "1+1 медиа" Владимир Завадюк.

Исходя из этого, можно предполагать, что Влада Яму, Monatik и Екатерину Кухар вместе за судейским столом в шестом сезоне зрители не увидят. Кто же может стать новым жюри?

Согласно информации канала, есть 8 кандидатур, среди которых уже известные, опытные хореографы, "выпускники" проекта и просто новые лица в мире танцев. Среди них: Игорь Кузьменко и Наталья Могилевская (победители четвертого сезона), Игорь Ласточкин с Илоной Гвоздевой (фавориты пятого сезона), Алена Шоптенко (победительница первого сезона вместе с Владимиром Зеленским) и другие.

Вероятные члены жюри шестого сезона "Танці з зірками" Instagram @tanci1plus

Не исключается и возможность, что кто-то из прежних судей все же останется в своем кресле, однако это точно не будет привычная всем "тройка" в полном составе.

Вероятные члены жюри шестого сезона "Танці з зірками" Instagram @tanci1plus

Что касается участников, то здесь угадать практически невозможно однако можно предположить, что телеканал будет традиционно делать ставку на топовых артистов, ведущих и актеров 1+1 и других звезд. OBOZREVATEL ранее провел опрос и выяснил, что больше всего украинцы хотят увидеть на паркете:

Певицу Настю Каменских

Актрису Анну Кошмал (сериал "Сваты")

Телеведущую Ольгу Фреймут

Звезду студии "Квартал 95" Елену Кравец

Певца MELOVIN

Шоумена Потапа (Алексей Потапенко)

Победительницу шоу "Холостяк" Дарью Квиткову

Позитива (Алексей Завгородний, вокалист "Время и Стекло")

Рэпершу Alyona Alyona

Певицу Славу Каминскую и других.

Танцы со звездами 1+1

Отметим, данные кандидатуры не являются точными участниками "Танців з зірками", перечень будет меняться по результату отборочных кастингов.

"Танці з зірками" на 1+1: чем запомнились предыдущие сезоны

Шоу "Танці з зірками" впервые вышло на экраны в Украине в 2006 году. Тогда в проекте одержала победу пара Владимир Зеленский и Алена Шоптенко. После этого ежегодно на экраны выходили обновленные сезоны проекта. Во втором сезоне "Танцев" (2007 год) победу одержала гимнастка Лилия Подкопаева с партнером Сергеем Костецким, в третьем – польский танцор и певец Марчин Мрочек с партнершей Эдитой Хербусь (2007 год).

Владимир Зеленский и Алена Шоптенко (победители первого сезона) KP.UA

После этого телепроект был приостановлен на 10 лет, и в 2017 его показ на телевидении возобновился под лозунгом "Возвращение легенды". В 2017 году победу в шоу "Танці з зірками-4" получила певица Наталья Могилевская (танцевала с Игорем Кузьменко) которая была также фавориткой в первом сезоне "Танцев", однако в 2006 году она, танцевав в паре с Владом Ямой, уступила Зеленскому и Шоптенко и заняла 2 место.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко Hochu.ua

В пятом сезоне (2018 год) в проекте одержала победу харизматичная пара комика Игоря Ласточкина и его партнерши Илоны Гвоздевой.

Ранее OBOZREVATEL вспоминал подробнее о каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине. О том, как они изменились в 2019 году, читайте по ссылке.

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