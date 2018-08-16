Новый сезон "Лиги Смеха" в Украине: букмекеры определили фаворита

Букмекеры назвали команду-фаворита четвертого сезона юмористического телепроекта "Лига Смеха", который выходит на канале "1+1".

Так, согласно прогнозам, вероятным победителем станет команда "Винницкие", тренером которой является известная певица Оля Полякова. Коэффициент составляет 3.0. Также победу могут вырвать их ближайшие соперники "Луганская сборная", выступающая под руководством комика Евгения Кошевого.

Помимо этого, в финале проекта участвует коллектив из Днепропетровской области "Стадион Диброва", который по прогнозам букмекеров может ворваться в тройку лидеров(коэффициент составляет 6.0). Тренером команды является комик Юрий Ткач.

Ближайшими соперниками "Стадиона" являются участники из Молдовы "Стояновка" и "30+" из Житомира с одинаковыми коэффициентами 7.0. Тренерами команд являются певица Оля Полякова и актер Станислав Боклан соответственно.

Наименьшая вероятность победить у команды "Гостиница 27" из города Сумы (тренер Влад Яма).

Отметим, финал четвертого сезона состоится в Киеве 15 декабря 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьерный эфир четвертого юмористического фестиваля "Лига смеха" состоялся в Одессе 2 марта 2018 года. Фишкой нового сезона стал новый состав жюри юмористического проекта.