''Новый секс-символ'': Зибров назвал своего главного конкурента

Народный артист Украины Павел Зибров заявил, что считает певца Олега Винника новым секс-символом страны.

Такое признание звезда сделала в интервью с Петром Магой на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Павел Зибров Politeka

Свое мнение о Виннике Зибров выразил, рассказывая о том, на чьи концерты сейчас ходит с удовольствием. Примечательно, что он назвал популярного артиста Олежкой.

"К своим. Хожу с удовольствием с теми, с кем я вырос, с кем мне интересно. Хожу к Иво Бобулу, — прекрасный певец, уникальный певец. Ходил к Оксане Билозир, к Кудлай (Алле. — Ред.), к Повалий (Таисии. — Ред.), Белоножко (Виталию и Светлане. — Ред.). Ходил к Олежке Виннику. Секс-символ новый появился. Я экс-секс-символ Украины", — откровенно поделился Зибров.

Олег Винник Politeka

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