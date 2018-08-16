Новые детали развода Шнурова: кто может стать его новой избранницей

Бывшая жена фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда поставила точку в вопросе о разводе пары - брак наконец-то официально расторгнут. Поклонники Шнурова размышляют о том, кто может стать следующей пассией певца.

Так, Матильда показала поклонникам фото свидетельства о разводе, где четко видно, что пара окончательно разорвала отношения и даже разделила имущество по обоюдному согласию. Снимок опубликован в "историях" ее Instagram-аккаунта.

"Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи", - написала Матильда. Она также добавила, что раздел имущества между бывшими супругами "произошел по обоюдному согласию".

Instagram @matilda.shnurova (Stories)

В то же время в сети размышляют о том, с кем Шнуров мог завести роман после разрыва с супругой. Пока что "подозрения" упали на нескольких девушек, с которыми певец регулярно проводит время и публикует совместные фотографии в социальной сети.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 6 Дек 2017 в 8:47 PST

Так, ранее Сергея Шнурова заподозрили в романтических отношениях с подругой его бывшей жены - 48-летней Никой Белоцерковской. Пара даже устроила совместный отдых во Франции и в Италии.

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika) 13 Апр 2018 в 6:58 PDT

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Июн 2018 в 1:27 PDT

Помимо этого, Шнур хвастался также и совместным времяпрепровождением с еще одной эпатажной красоткой - девушкой со стрижкой "под ноль" по имени Ксения Никифорова. Поводом для слухов послужили совместные фотографии музыканта и Ксении в социальной сети. Примечательно, что фото были опубликованы в Instagram-аккаунте Никифоровой, который она вскоре удалила.

Сергей Шнуров и Ксения Никифорова Комсомольская правда

Сергей Шнуров и Ксения Никифорова Комсомольская правда

В СМИ также появлялась информация о том, что скандальный певец, вероятно, мог возобновить свой роман с популярной актрисой Оксаной Акиньшиной , с которой жил в гражданском браке несколько лет. Примечательно, что на тот момент Акиньшиной было всего 15 лет. Спустя 11 лет после их расставания в сети начали распространять совместные фото Сергея и Оксаны, на которых они обнимались, что и стало поводом для сплетен.

Шнуров и Акиньшина Комсомольская правда

Шнуров и Акиньшина TVCenter.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Шнуров заявил о разводе с супругой, с которой они прожили 11 лет, 25 мая. Его друг рассказал о возможной причине разрыва, а именно частых изменах супругов друг другу.