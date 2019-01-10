Новая участница ''Дома-2'' полностью разделась в эфире: видео

18 летняя экс-любовница российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Яна Шевцова громко заявила о себе на телепроекте "Дом-2".

Так, в одном из эфиров, она станцевала стриптиз перед неизвестным парнем, раздевшись догола. Видео было опубликовано на странице "YOBAJUR" в Telegram (чтобы просмотреть, доскрольте новость до конца).

"Пришла в 18 лет, разделась догола на всю страну перед парнем, которого ни разу не видела. А потом вот такие ходят по передачам и обвиняют парней во всяких бесчестьях, делая на этом имя и пиар", — прокомментировали публикацию.

Рэпер Гуф и Яна Шевцова Фото: instagram.com

Яна Шевцова Фото: скриншот

Напомним, что недавно фанатка рэпера Гуфа Яна Шевцова распространила в сети их совместную переписку и аудиосообщения исполнителя, которые говорят о том, что между молодыми людьми была интимная связь.

Яна Шевцова Фото: instagram.com

Позже стало известно, что Шевцова и Гуф якобы тайно встречались два года и расстались только потому, что об их романе девушка рассказала подруге. Еще через некоторое время она призналась, что беременна от Долматова, однако рожать и воспитывать ребенка от звезды не собирается.

Осторожно! Видео носит эротический характер! 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, юная любовница российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова), которая ранее заявила о намерении избавиться от их совместного ребенка, призналась, что прервала беременность.