"Ногу стоило ампутировать": выяснились жуткие подробности о состоянии Началовой

Медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы Юлии Началовой, которую утром 13 марта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил телеграм-канал 112: "Отек легких, пневмония, почечная недостаточность, сепсис, гангрена, сейчас она подключена к аппаратам жизнеобеспечения. Помимо этого, сегодня решается вопрос об операции. Информация об отеке мозга, указанная в ряде изданий, не соответствует действительности".

Юлия Началова Стархит

"Болезнь дошла до той стадии, когда началась гангрена. Ногу стоило ампутировать, но тяжесть состояния Началовой не позволяла это сделать", — пишет издание BAZA. По данным источников, воспаление распространилось уже по всему организму.

Как сообщал OBOZREVATEL, Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.

Поначалу менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, — поделилась подробностями в социальных сетях.

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