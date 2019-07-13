"Ноги моей там не будет": друг Украины жестко ответил на обвинения о гастролях в России

Знаменитый грузинский певец Вахтанг Кикабидзе ответил на обвинения актера Бориса Клюева о том, что он регулярно работает на корпоративах в РФ и просит заказчиков не разглашать факт его выступления.

Кикабидзе заявил, что был в последний раз в России в 2008 году. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Кроме того, 80-летний исполнитель заверил, что после войны в Южной Осетии, несмотря на множество приглашений, он отказывался от гастролей и не имеет тайного заработка в России.

Вахтанг Кикабидзе instagram.com/vkikabidze

Однако он подчеркнул, что разделяет политику и народ. Поэтому он "всегда готов петь для русских, но не в России".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кикабидзе захотел примирения Грузии и России. Также артист признался в любви российскому народу.

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