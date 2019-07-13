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"Ноги моей там не будет": друг Украины жестко ответил на обвинения о гастролях в России

16.9т Читать материал на украинском

Знаменитый грузинский певец Вахтанг Кикабидзе ответил на обвинения актера Бориса Клюева о том, что он регулярно работает на корпоративах в РФ и просит заказчиков не разглашать факт его выступления.

Кикабидзе заявил, что был в последний раз в России в 2008 году. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Кроме того, 80-летний исполнитель заверил, что после войны в Южной Осетии, несмотря на множество приглашений, он отказывался от гастролей и не имеет тайного заработка в России.

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Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе

instagram.com/vkikabidze

Однако он подчеркнул, что разделяет политику и народ. Поэтому он "всегда готов петь для русских, но не в России".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кикабидзе захотел примирения Грузии и России. Также артист признался в любви российскому народу.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Вахтанг Кикабидзе
Место
Грузия
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кто тебя сюда зовет старый дурак?Ноги твоей не будет,прям уревелись все,езжай к шароварным друзям,поскулите вместе,как терпила с терпилой.
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5
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Пхахахах))) "друг Украины")))) Л0хлы, вы такие смешные в своей мании величия)))
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4
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Иванов Дмитрий,согласен какцапы ещё те клоуны,могут повеселить.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Биндеровец! Точно!
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