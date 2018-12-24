Вижу новых звезд в юном поколении украинских артистов — Николай Баграев

OBOZREVATEL пообщался с учредителем телеканалов М1 и М2, главой наблюдательного совета радиогруппы "Тавр-медиа", президентом компании "Таврийские игры" Николаем Баграевым.

- Декабрь — время подводить итоги. Мой первый вопрос о самом свежем событии под вашим руководством — M 1 Music Awards. Что получилось и не получилось в этом году?

- Слава Богу, все задуманное получилось. Все специалисты отработали хорошо и слаженно. Техника тоже успешно выдержала этот марафон. А ведь, на минуточку, шоу обеспечивали 700 человек технического персонала и более 2000 людей из творческо-административного штата. Не получилось, разве что, собрать всех номинантов в зале. Но мы уже привыкли, что в день премии M1 Music Awards проходит прямой эфир Х-Фактора на телеканале СТБ.

Так что пришлось обеспечивать виртуальное присутствие Олега Винника и Насти Каменских на премии с помощью телемоста, поскольку они выполняли роль судей на Х-Факторе.

- Готовы сказать, что в этом году M 1 Music Awards вышел на новый уровень? Какие цели ставите перед собой в дальнейшем?

- M1 Music Awards поднял высокую технологическую планку. Выражаю благодарность нашим техническим подрядчикам Profi, Alight, Platforma за то, что у нас в стране есть все самое модное и современное для обеспечения шоу мирового уровня. Это все наши украинские компании, да и весь оргкомитет премии - родной украинский. Цель неизменна — удивлять зрителей и поддерживать реноме M1 Music Awards как визитной карточки украинского шоу-бизнеса.

- В прошлом году вы говорили, что на организацию ушло 11-12 миллионов гривен. Можете раскрыть цифры этого года?

- Учитывая ряд технических новшеств, сумма немного выросла. Существуют определенные договоренности с подрядчиками, которые в большей степени партнеры премии. Если все делать на коммерческой основе, то сумма была бы в раза 3 больше.

- Как обстоят дела с выходом на самоокупаемость?

- Всегда хочется, чтобы каждое мероприятие было самоокупаемым. M1 Music Awards уже близко к достижению этой цели, что радует. Спасибо нашим спонсорам и партнерам: Украинской Национальной лотерее, Pepsi, Collins и зрителям, купившим билеты. Без них этот проект был бы нереалистичным.

- Однажды вы говорили, что компания "Таврийские игры" в среднем организует 15 ивентов на год. Цифра держится? Можете рассказать нашим читателям о самых крупных из них?

- Начну с наших постоянных имиджевых проектов. Сезон мы начинаем проектом "Русского Радио Украина" "Великий Весняний концерт", который проходит в последний день зимы во дворце "Украина".

Далее в том же дворце – Национальная музыкальная премия "Золота Жар-птиця". Это премия украинских исполнителей, которая формирует номинантов на основе телесмотрения канала украинской музыки М2. В начале лета на Певческом поле проходит еще один проект "Русского Радио Украина" - "Велике весілля".

В конце июля – cамый большой детский благотворительный фестиваль "Черноморские Игры", осенью open air в Киеве – финал конкурса исполнителей новой украинской песни "Хит-Конвеер", инициированной каналом М2, и в декабре – премия M1 Music Awards. Еще в ноябре в клубе "Атлас" организовывается празднование дня рождение программы "Камтугеза" от радио Roks. Кстати в 2019-м у них 10-летний юбилей.

Все это мероприятия нашего медиа-холдинга. Также мы помогали в организации такого знакового мероприятия как Global Teacher Prize. Ну, и, конечно, в активе компании "Таврийские Игры" несколько десятков корпоративных мероприятий. Куда ж без них.

- Какие направления ивент-деятельности самые выгодные в 2018 году?

- Мне кажется, что новую жизнь получили сольные концерты и туры украинских музыкантов. Они стали востребованы и теперь успешный артист может сделать классное качественное шоу, которое окупится! Еще 4-5 лет назад это было мечтой для многих отечественных исполнителей. Их основной заработок был в клубах и на корпоративах.

А сейчас украинские исполнители собирают дворцы спорта и стадионы. Уже не только ОЭ, но и Monatik замахнулся на НСК "Олимпийский". Искренне желаю ему успеха и аншлага!

- Чем гордитесь больше всего в уходящем году?

- Гордимся, что удается развивать отечественную музыкальную индустрию и удается помогать артистам достигать хороших результатов. Мы ведь не зациклились на проектах своего медиа-холдинга, а стараемся поддерживать и другие музыкальные мероприятия. Стало хорошей традицией снимать и показывать концерт памяти выдающегося артиста Николая Мозгового, вели трансляцию самого большого международного фестиваля в Украине "Атлас", в прямом эфире показали сольные концерты The Hardkiss и "Без Обмежень" в киевском Дворце спорта.

- Были ли неудачи и разочарования, о которых будете жалеть?

- Нет, не было.

- Вы помогли найти себя многим звездам украинского шоубиза: Насте Каменских, Наде Дорофеевой, Тине Кароль и т.д. Видите ли потенциальных звезд среди юного поколения, которое участвовало в "Черноморских играх"?

- Конечно, вижу. У нас очень сильные обладатели Гран-при возрожденных "Черноморских Игр" Лиза Волощенко, Элина Иващенко. А также и те, кто заняли первые места в своих категориях: Вероника Морская, Дарина Красновецкая, Ярослав Рогальский. Они уже с успехом выступают на концертных площадках и не только Украины.

Пройдет 5-6 лет и лауреаты "Черноморских Игр" обязательно окажутся в топах украинских артистов. А более близкий потенциал как раз можно разглядеть на конкурсе "Хит-конвеер". Patsyki z Franeka, Letay, Ivan Navi, SKEEMANS, РАШЕЛЬ, "Львівський Танцювальний Клуб", Лев Ременев… Все они уже стучат в двери высшей лиги украинского шоу-бизнеса.

- Какие планы на следующий на год? Будете ли организовывать новые фестивали или сосредоточитесь на развитии существующих?

- Будем развивать существующие. Конечно же, есть идея нового масштабного проекта. Но пока в стране не наступит мир, не начнется улучшение благосостояния людей, этот проект будет неуместен.

- Что бы пожелали себе, Украине и всем поклонникам отечественной музыки в 2019 году?

- Желаю, чтобы в следующем да и последующих годах происходили такие события, которые будут приносить радость жизни, уверенность в завтрашнем дне и тогда мыслей о музыке у всех нас станет больше. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!