"Никого не щадит..." СМИ сообщили о страшной болезни экс-любовника Пугачевой Кузьмина

Российский рок-музыкант, экс-возлюбленный примадонны Аллы Пугачевой Владимир Кузьмин болен раком. Артиста якобы заметили в одном из онкоцентров Москвы перед прохождением радиолучевой терапии.

По словам одного из пациентов, он встретил Кузьмина в коридоре той же клиники, где сам проходит лечение. Соответствующий пост мужчина написал на личной странице в социальной сети, пишет "Собеседник".

"Выходя из кабинета радиолучевой терапии, увидел сидящего в халатике Кузьмина, ожидающего своей очереди. Никого не щадит "краб". Что-то его много в последнее время стало. Крутится рачок", – написал москвич по имени Алексей.

Максим Галкин, Алла Пугачева и Владимир Кузьмин goodhouse.ru

Он также отметил, что немного пообщался с музыкантом и пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Подошел сегодня к Кузьмину. Сказал, что помню его еще по концерту в 1983‑м, что на одном аппарате облучаемся и все будет у нас зашибись. Сказал, что мол держись брат, рачок-волчок конечно крутится, но обязательно остановится скоро и иначе быть не может", – добавил мужчина.

Собеседник

В СМИ также обратили внимание, что, несмотря на возможный недуг, у артиста довольно плотный график выступлений, в частности, помимо ряда корпоративных выступлений, 31 мая 2019 года ему предстоит отметить день рождения в Кремле.

Отметим, сам певец принципиально не комментирует информацию о своем здоровье.

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