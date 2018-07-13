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"Никогда не оголяется": протеже Вакарчука умилила нежным фото

1.6тЧитать новость на украинском

Украинская певица Христина Соловий, которая являлась подопечной Святослава Вакарчука в шоу "Голос країни", порадовала поклонников нежным снимком.

Так, молодая артистка сфотографировалась возле лошади на фоне зеленого сада. Умилительное фото Христина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Поклонники певицы отметили, что снимок очень нежный, а также отметили, что девушка "никогда не оголяется".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская секс-бомба, популярная певица и актриса Даша Астафьева восхитила своих поклонников трогательными снимками с любимым Артемом Кимом.

Персона
Кристина Соловий
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