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/Шоубиз

Никитюк сверкнула грудью на камеру: опубликовано видео

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Украинская телеведущая, финалистка проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" Леся Никитюк сверкнула грудью на камеру.

Так, популярная артистка предстала в сексуальном наряде с экстремально глубоким декольте, частично оголяющим ее бюст. Короткий ролик опубликован в Stories личного Instagram-аккаунта Леси (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Никитюк облачилась в красное платье, дополнив его элегантным украшением. Отметим, ранее Леся также вызвала фурор в сети, благодаря глубокому декольте, которое засветила во время отдыха на горнолыжном курорте Буковель.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram (скриншот из ролика)

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Напомним, недавно ведущая рассказала о таинственном возлюбленном, которого тщательно скрывает от публики.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания проекта "Танці з зірками" Леся Никитюк снялась в эротической фотосессии для мужского глянца XXL вместе с партнером по паркету Максимом Ежовым.

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Тема
Танцы со звездами
Персона
Леся Никитюк
Теги
шоу-бизнесТанці з зірками
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