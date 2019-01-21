Никитюк сверкнула голым телом на Мальдивах: опубликованы видео

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк сверкнула на камеру стройным телом во время отдыха на Мальдивах.

Артистка опубликовала в "историях" своего Instagram-аккаунта короткие ролики, на которых позирует в откровенном бикини. Купальник Леси подчеркивает ее грудь и подтянутую фигуру (посмотреть видео можно в конце новости).

Никитюк рассказала своим фолловерам, что она впервые в жизни попала на Мальдивские острова. Также звезда отметила, что ее приятно удивляет уровень сервиса в гостинице, а также условия, созданные там для отдыха.

Леся Никитюк на Мальдивах Instagram @lesia_nikituk (скриншот из Stories)

Напомним, Леся Никитюк отправилась на фешенебельный тропический курорт несколько дней назад. Артистка публикует в социальной сети смелые снимки из Мальдив, отмечая, что острова являются своеобразным "раем на земле".

Леся Никитюк на Мальдивах Instagram @lesia_nikituk (скриншот из Stories)

Леся Никитюк на Мальдивах Instagram @lesia_nikituk (скриншот из Stories)

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания проекта "Танці з зірками" Леся Никитюк снялась в эротической фотосессии для мужского глянца XXL вместе с партнером по паркету Максимом Ежовым.

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